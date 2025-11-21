Зеленский заявил, что не знал о коррупции «за его спиной»

Во время встречи со своей фракцией «Слуга народа» Владимир Зеленский заявил, что не знал о коррупционных схемах, которые «делались за его спиной». Об этом сообщили украинские депутаты, присутствовавшие на разговоре, передаёт издание «Общественное».

На требования части нардепов уволить главу офиса Андрея Ермака Зеленский ответил, что «офис президента — это его кадровый приход». При это он подчеркнул, что все, кто имеет отношение к коррупции, должны понести ответственность.