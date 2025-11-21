Зеленский заявил, что не знал о коррупции «за его спиной»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Во время встречи со своей фракцией «Слуга народа» Владимир Зеленский заявил, что не знал о коррупционных схемах, которые «делались за его спиной». Об этом сообщили украинские депутаты, присутствовавшие на разговоре, передаёт издание «Общественное».
На требования части нардепов уволить главу офиса Андрея Ермака Зеленский ответил, что «офис президента — это его кадровый приход». При это он подчеркнул, что все, кто имеет отношение к коррупции, должны понести ответственность.
Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Согласно обвинительному заключению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), фамилия Зеленского присутствует в материалах расследования. По версии следствия, предприниматель, используя личные связи с главой государства и рядом госслужащих, организовал схему по легализации средств в обход ограничений, действующих в период военного положения.
