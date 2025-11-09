Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 16:31

Пугачёва дала совет молодёжи во время прогулки по Лимасолу

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Во время прогулки по Лимасолу Алла Пугачёва поделилась посланием, адресованным молодому поколению. На этот раз певица призвала юношей и девушек не оглядываться на чужие мнения и советы. По словам артистки, именно самостоятельность в принятии решений помогает человеку выстроить собственный путь и не оказаться заложником чужих ожиданий.

«Никогда не слушайте советов, молодёжь. Действуйте так, как вы хотите, идите в то направление, которое вы хотите, и всё. Не слушайте никого и делайте своё дело. Вот вам мой совет», — заявила Пугачёва в интервью каналу «Ты не поверишь!».

Сейчас певица вместе с семьёй находится на Кипре, куда они вернулись после летнего отдыха в Юрмале. Однако, по словам знакомых, задерживаться на острове Пугачёва не собирается. СМИ сообщают, что она приобрела виллу в Болгарии стоимостью около 46 миллионов рублей и рассматривает её как возможное место для постоянного проживания.

Пугачёва после смерти Юрия Николаева задалась тревожным вопросом
Пугачёва после смерти Юрия Николаева задалась тревожным вопросом

Ранее Life.ru сообщал, что квартира внука певицы Аллы Пугачёвой Никиты Преснякова площадью 249,3 квадратных метра в центре Москвы остаётся в залоге у банка. Квартира в Варсонофьевском переулке перешла в собственность Никиты Преснякова в 2012 году. Кадастровая стоимость жилья превышает 163,3 миллиона рублей.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar