Пугачёва дала совет молодёжи во время прогулки по Лимасолу

Во время прогулки по Лимасолу Алла Пугачёва поделилась посланием, адресованным молодому поколению. На этот раз певица призвала юношей и девушек не оглядываться на чужие мнения и советы. По словам артистки, именно самостоятельность в принятии решений помогает человеку выстроить собственный путь и не оказаться заложником чужих ожиданий.

«Никогда не слушайте советов, молодёжь. Действуйте так, как вы хотите, идите в то направление, которое вы хотите, и всё. Не слушайте никого и делайте своё дело. Вот вам мой совет», — заявила Пугачёва в интервью каналу «Ты не поверишь!».

Сейчас певица вместе с семьёй находится на Кипре, куда они вернулись после летнего отдыха в Юрмале. Однако, по словам знакомых, задерживаться на острове Пугачёва не собирается. СМИ сообщают, что она приобрела виллу в Болгарии стоимостью около 46 миллионов рублей и рассматривает её как возможное место для постоянного проживания.

Ранее Life.ru сообщал, что квартира внука певицы Аллы Пугачёвой Никиты Преснякова площадью 249,3 квадратных метра в центре Москвы остаётся в залоге у банка. Квартира в Варсонофьевском переулке перешла в собственность Никиты Преснякова в 2012 году. Кадастровая стоимость жилья превышает 163,3 миллиона рублей.