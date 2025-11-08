Московская квартира внука Пугачёвой оказалась в залоге у банка

Квартира внука певицы Аллы Пугачёвой Никиты Преснякова площадью 249,3 квадратных метра в центре Москвы остаётся в залоге у банка. Об этом следует из документов Росреестра, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

«В данном случае какие-либо сделки с недвижимостью могут проводиться лишь с согласия банка», — пояснил юрист Денис Корягин.

Квартира в Варсонофьевском переулке перешла в собственность Никиты Преснякова в 2012 году. Кадастровая стоимость жилья превышает 163,3 миллиона рублей. На квартире с сентября 2018 года числится обременение в виде ипотеки. Юрист пояснил, что это означает невозможность полноправного распоряжения недвижимостью до снятия обременения. Под залог квартиры могла быть оформлена ипотека на другое имущество. Любые сделки с жильём возможны только с согласия банка.

Ранее эстрадный певец Владимир Пресняков рассказал, что его сын Никита достойно переживает развод с Алёной Красновой. Исполнитель признался, что ожидал более сильного негативного влияния на сына, однако реальность оказалась лучше, чем он предполагал. Пресняков отметил, что разрыв отношений поспособствовал личностному росту Никиты и его взрослению.