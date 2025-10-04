Модель Краснова шокировала фанатов, снявшись в откровенном образе после развода с Пресняковым

Бывшая супруга актёра Никиты Преснякова Алёна Краснова удивила поклонников новыми снимками, на которых она предстала в весьма откровенном наряде. Соответствующие кадры девушка разместила в своих социальных сетях.

Алёна Краснова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kras_alyona

На фотографии 28-летняя модель запечатлела себя в зеркале в белом бюстгалтере. Подобный вызывающий стиль фанаты восприняли как провокацию — Краснова недавно развелась с супругом, и подобные фотосессии могут являться попыткой продемонстрировать свободу и новый жизненный опыт.

Напомним, модель Алёна Краснова и актёр Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте от Владимира Преснякова, заключили брачный союз в 2017 году. В прошлом месяце стало известно, что пара решила развестись после восьми лет брака. Как заявила сама Краснова, их взгляды на жизнь и будущее сильно отличаются, тем не менее решение о разводе далось ей очень непросто.

