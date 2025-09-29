«Он лучше любого»: Как Бенни Бланко заслужил любовь Селены Гомес Оглавление Не Бибером единым: Почему Селена Гомес выбрала «неидеального» Бенни Бланко Тейлор Свифт, Эд Ширан и Пэрис Хилтон: Раскрыт полный список звёзд на закрытой свадьбе Смотрим свадебные фото Испытания до встречи с Бенни Редкая красота и миллиарды: успех Селены Селена Гомес вышла замуж за Бенни Бланко. На церемонии присутствовали Эд Ширан, Тейлор Свифт и Пэрис Хилтон. Подробности о свадьбе и последние новости о жизни Селены Гомес читайте в материале Life.ru. 29 сентября, 11:54 Селена Гомес вышла замуж после долгих поисков. Коллаж © Life.ru. Обложка © Allen J.Schaben, © Freepik, © Freepik

33-летняя певица и актриса Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко. Свадьба прошла 27 сентября 2025 года в Санта-Барбаре, гостями церемонии стали 170 человек. Среди приглашённых были знаменитости: Тейлор Свифт, Эд Ширан, Стив Мартин, Мартин Шорт, Пол Радд, Пэриc Хилтон и другие.

Не Бибером единым: Почему Селена Гомес выбрала «неидеального» Бенни Бланко

Селена Гомес и Бенни Бланко стали одной из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса. У обоих за плечами яркая карьера: она — певица, актриса и продюсер, он — успешный композитор и звукорежиссёр, чьё имя значится в титрах песен Джастина Бибера, The Weeknd и десятков других звёзд.

Они познакомились в 2015 году, когда Бланко работал над синглами Селены Same Old Love и Kill Em with Kindness. Позже, в 2019-м, вышла их совместная песня I Can’t Get Enough с участием Tainy и J Balvin. Тогда никто и не предполагал, что спустя несколько лет сотрудничество перерастёт в роман, который приведёт их к алтарю.

Селена Гомес официально стала женой Бенни Бланко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / selenagomez

По признанию самой певицы, сближение произошло в 2023 году, во время работы над треком Single Soon. В декабре того же года Селена подтвердила слухи, намекнув в соцсетях, что рядом с ней появился «особенный человек». По подсчётам фанатов, на тот момент пара встречалась около полугода.

Сама певица не раз признавалась, что не хочет раскрывать подробности личной жизни. Роман быстро развивался, и уже через год, в декабре 2024-го, влюблённые объявили о помолвке.

Паре пришлось пройти через шквал критики. Часть поклонников певицы считала, что продюсер «не дотягивает» до статуса Селены. Критика касалась и внешности продюсера. В соцсетях обсуждали, что Бенни не соответствует образу голливудского красавчика, который подошёл бы Гомес.

В ответ на упрёки она отмечала: «Он всё равно лучше любого, с кем я была раньше». Постепенно тон обсуждений изменился: фанаты заметили, что рядом с продюсером певица выглядит очень счастливой и даже похорошела.

Тейлор Свифт, Эд Ширан и Пэрис Хилтон: Раскрыт полный список звёзд на закрытой свадьбе

Свадьба Селены Гомес и Бенни Бланко в Санта-Барбаре собрала настоящий парад звёзд. На церемонию приехали давняя подруга певицы Тейлор Свифт, Эд Ширан, актёры Стив Мартин и Мартин Шорт из «Убийства в одном здании», Пол Радд, Пэрис Хилтон, Кара Делевинь, Камилa Кабельо, SZA и Зои Салдана. Среди гостей оказался и Дэвид Генри, с которым Селена вместе снималась в «Волшебниках из Вэйверли Плэйс».

Особенно трогательным моментом церемонии стало появление Селены вместе с её дедушкой Дэвидом Майклом Корнеттом. Именно он вёл внучку к алтарю. Об этом рассказала сестра певицы Тифи в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена): «Это была сказка, ставшая явью, и было очень трогательно наблюдать, как он ведёт её к алтарю».

Мама певицы, Мэнди Тифи, тоже поделилась эмоциями. В соцсетях она написала: «Абсолютно безупречно! Вся моя любовь — моей прекрасной дочери и моему замечательному зятю».

Смотрим свадебные фото

Свадьба Селены Гомес и Бенни Бланко проходила в закрытом формате, поэтому официальных кадров с церемонии в Сети немного. В посте от 27 сентября Селена поделилась трогательными фотографиями и короткими видео с этого дня. На снимках пара держится за руки, обнимается и улыбается друг другу. В кадре можно разглядеть элегантный букет белых цветов, который певица несла к алтарю.

Для церемонии Селена и Бенни выбрали наряды от Ralph Lauren. Продюсер появился в классическом чёрном смокинге с галстуком-бабочкой, а певица сияла в своём свадебном платье с тонкими бретелями, цветочными элементами и открытой спиной.









Испытания до встречи с Бенни

До романа с Бенни Бланко Селена Гомес не раз становилась героиней громких заголовков. Её самым обсуждаемым романом были отношения с Джастином Бибером. Их история началась ещё в 2010 году и длилась почти восемь лет. Поклонники внимательно следили за каждым шагом пары, а СМИ постоянно писали о ссорах и примирениях. После окончательного разрыва в 2018 году Джастин женился на Хейли Болдуин, что стало причиной целой волны хейта в адрес Гомес. Многие фанаты Селены обвинили певицу в том, что она якобы продолжает вмешиваться в отношения Джастина и Хейли. Даже нейтральные посты артистки иногда интерпретировали как скрытые намёки на бывшего. Скандал вокруг «любовного треугольника» продолжал будоражить фанатские сообщества ещё несколько лет.

Восемь лет Селена Гомес была в отношениях с Джастином Бибером. Фото © Gettyimages / JB Lacroix

После Бибера певице приписывали роман с канадским музыкантом The Weeknd. Их отношения длились около десяти месяцев, однако союз не продлился долго — и артисты решили расстаться.

Позже в прессе появлялись слухи о связях Гомес с актёром Орландо Блумом, участником One Direction Найлом Хораном, диджеем Zedd и, наконец, с Эндрю Таггартом из The Chainsmokers. С последним её несколько раз видели вместе в начале 2023 года, но эти отношения не переросли во что-то серьёзное.

Помимо личных перипетий, Селена Гомес столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. У певицы диагностирована системная красная волчанка — аутоиммунное заболевание, которое приводит к хроническому воспалению и поражению органов. В 2017 году ей сделали трансплантацию почки, донором стала её подруга Франсиа Райса. Селена открыто рассказывала, что болезнь повлияла на её карьеру, психическое состояние и многие решения в жизни.

Она не раз поднимала тему психического здоровья и делилась, что страдала от тревожных расстройств и депрессии. Эти откровенные признания сделали её ещё ближе для миллионов поклонников, которые сталкиваются с похожими трудностями.

В сентябре 2024 года Селена сделала откровенное признание, которое стало шоком для многих поклонников. В интервью Vanity Fair она рассказала, что не сможет иметь детей по медицинским показаниям. «Я никогда этого не говорила. Но, к сожалению, я не могу иметь детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребёнка. Это то, из-за чего мне пришлось горевать долгое время», — призналась артистка.

Редкая красота и миллиарды: успех Селены

Селена Гомес давно превратилась в настоящую икону современной культуры. Её музыкальные хиты — Calm Down, Good for You, Same Old Love и Come & Get It — звучат по всему миру. Сегодня певица успешно совмещает музыку и актёрскую карьеру. За последние годы она получила престижные номинации за роль в сериале «Убийства в одном здании», где играет вместе со Стивом Мартином и Мартином Шортом. Этот проект стал настоящим хитом Hulu и принёс Селене признание критиков как актрисы взрослого формата.

Помимо работы в кино и музыке, Гомес активно развивает свои бизнес-проекты. Бренд косметики Rare Beauty стал одним из самых успешных стартапов индустрии красоты последних лет. Он завоевал миллионы поклонников благодаря честному позиционированию и акценту на естественности.

Селена входит в список самых богатых звёзд шоубиза. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / selenagomez

Селена остаётся одной из самых влиятельных персон в соцсетях. В Instagram на неё подписано более 417 миллионов пользователей — это рекордный показатель среди женщин во всём мире. Её посты моментально становятся вирусными, а публикации часто задают тренды для индустрии моды и красоты.

По данным Bloomberg, состояние Селены Гомес оценивается в 1,3 млрд долларов. Она вошла в число музыкантов, ставших миллиардерами, таких как Jay-Z, Рианна, Тейлор Свифт и Брюс Спрингстин.

Основная часть её богатства, 81%, связана с косметической компанией Rare Beauty. Доходы от гастролей составляют менее 5%, а от продаж альбомов и пластинок — менее 2% её общего состояния. Селена Гомес не только успешная певица, но и талантливая актриса. Она номинирована на премии «Золотой глобус» и «Эмми». Также она является исполнительным продюсером своего проекта и, по некоторым данным, заработала не менее 6 млн долларов за сезон.

Сейчас Гомес продолжает работать над новым проектом для Disney — ремейком шоу «Волшебники из Вэйверли Плэйс», которое когда-то принесло ей мировую славу.

