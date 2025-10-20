Владимир Пресняков откровенно рассказал о состоянии сына после развода

Эстрадный певец Владимир Пресняков рассказал, что его сын Никита достойно переживает развод с Алёной Красновой. В разговоре с журналистами на дне рождения МУЗ-ТВ в Кремле исполнитель признался, что ожидал более сильного негативного влияния на Никиту, однако реальность превзошла его ожидания. Пресняков-старший отметил, что разрыв отношений с женой поспособствовал личностному росту и взрослению сына.

«У него прошёл период развода и довольно хорошо. Я переживал, думал, что будет хуже, потому что у меня был плохим этот этап. Он его продвинул вперёд. Он стал более взрослым, потому что до развода он находился в состоянии ребёнка, а сейчас делает какие-то осознанные вещи», — отметил певец.

Артист также подчеркнул, что принципиально не вмешивается в личную жизнь Никиты и его бывшей жены, считая это неправильным.

Напомним, что модель Алёна Краснова и актёр Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, поженились в 2017 году. В прошлом месяце стало известно о решении пары расстаться после восьми лет брака. По словам Красновой, причиной развода стали существенные различия во взглядах на жизнь и будущее, хотя само решение далось ей нелегко.