Выходила за внука Пугачёвой, а расходится с бедняком: Почему треснул брак Преснякова и Красновой

20 августа, 21:55 Никита Пресняков и Алёна Краснова разводятся — что известно. Oбложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa, © ТАСС / Вадим Тараканов

20 августа 34-летний музыкант Никита Пресняков объявил о разводе с 28-летней женой Алёной Красновой после восьми лет брака. Слухи о проблемах в семье внука Аллы Пугачёвой ходили уже давно, ещё с осени 2024-го, но только сейчас они получили подтверждение.

«Разные взгляды» или пустой счёт? Что скрыли Пресняков и Краснова за пафосным постом

Пресняков и Краснова в совместном заявлении отметили, что причиной расставания стали разные взгляды на жизнь.

«Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда ещё только учились понимать себя и этот мир. И все эти годы были наполнены разным: светом, радостью, ошибками, трудностями, но, самое главное, они были наполнены опытом. Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны. Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем всё, что прожили вместе, и остаёмся людьми, которые желают друг другу только счастья», — говорится в посте.

Поклонники внука Пугачёвой в соцсетях начали писать слова сожаления, так как им очень нравилась эта пара. Правда, некоторые отметили, что это было очевидно. Никита вступил в переписку с ними: «Не надо, пожалуйста, гадать своей «очевидностью», когда вы понятия не имеете буквально ни о чём, что у нас происходило за десять лет».

Позже музыкант опубликовал фотографию с подписью: «Новая глава в моей жизни — только вперёд».

В окружении пары считают, что причиной расставания стали финансовые проблемы звёздного отпрыска. Сразу после пафосной свадьбы молодожёны поселились в роскошной квартире в центре Москвы, которую любимому внуку подарила Примадонна. В России благодаря своим звёздным родственникам и громкой фамилии он активно играл в театре, снимался в различных программах, писал музыку для кино и сериалов, имел бизнес, а также выступал со своей рок-группой. В США он с женой поселился в апартаментах в Нью-Йорке. Первое время Алёна выкладывала снимки из дорогих бутиков и лучших ночных клубов. Но это всё сошло на нет.

Никита Пресняков и Алёна Краснова были женаты с 2017 года. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Он — звёздный внук, она — дочь олигарха: почему брак оказался неудачным для всех

Никита и Алёна были соседями по даче в элитном посёлке в Малых Бережках. Познакомились на вечеринке у общих друзей. Девушке тогда было 17 лет, внуку Пугачёвой 23 года. Отец Алёны — состоятельный бизнесмен Борис Краснов. Девушка окончила престижный лицей «Ковчег-XXI», а в 2015 году поступила в РАНХиГС.

Отношения Алёны и Никиты не были ровными — в 2015 году пара на время расставалась, но воссоединилась, и сын Кристины Орбакайте сделал возлюбленной предложение. В июле 2017 года пара сыграла роскошную свадьбу в Барвихе.

В своём блоге Алёна часто делилась кадрами с фотосессий или прогулок с подругами. Фолловеры уже тогда строили предположения, что в браке не всё гладко, так как девушка будто бы мало времени проводит с мужем. Тогда их опровергла Кристина Орбакайте.

В 2022 году Никита Пресняков перебрался в США. Алёна вскоре присоединилась к нему. Согласно американским телефонным справочникам, пара была прописана в фешенебельных апартаментах небоскрёба под названием Twenty Five Murray Street на нью-йоркском острове Манхэттен. Площадь их квартиры — свыше 170 квадратов. Стоимость около 2,5 миллиона долларов, а месяц аренды обойдётся примерно в 15 тыс. долларов.

В 2023 году Алёну и Никиту объявляли в розыск судебные приставы. У их фирмы «Нико спорт» якобы были выявлены крупные долги перед ФНС и неоплаченные штрафы. Также на них подавал в суд бизнес-партнёр.

Слухи о проблемах в отношениях пары поползли ещё в прошлом году, когда Алёна приезжала в Москву одна, без супруга. Тогда Пресняков категорически опровергал предположения об их разрыве, называя всё это чушью. Но в конце июня этого года 28-летняя модель окончательно переехала в Москву, тогда как Никита возвращаться не стал. Вместо этого он провёл отпуск в Испании вместе с отцом Владимиром Пресняковым и его семьёй.

Психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предполагает, что Алёне Красновой в отношениях с внуком Пугачёвой не хватало стабильности и чёткого видения совместной жизни.

«Это чёткое видение расходится с тем, как оно планировалось изначально на берегу, когда они только женились. Она представляла себе достаточно радужную, совершенно иную жизнь. Очень многие такие мечты у людей разбиваются о быт, но я не думаю, что здесь дело в быте», — пояснила эксперт.

Также Абравитова отметила, что внутренний разрыв пары произошёл уже давно — они не являются семьёй уже какое-то время, а развод только закрепил это.

Считается, что причиной разлада Преснякова и Красновой стали финансовые проблемы в США. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Почему Пугачёва и Орбакайте не смогли спасти брак внука и сына деньгами

После эмиграции в Штаты у Преснякова осталось не так много денег. Помогают ему, чем могут, отец и бабушка. Орбакайте не может в полной мере содержать взрослого сына, так как у неё самой сейчас немного концертов.

Пресняков пытается построить карьеру в США, но пока это не приносит существенного дохода. Пробует он себя не только как музыкант, но и как оператор. Никита снимает клипы и различные ролики. Успел снять интервью с легендой бокса Майком Тайсоном. Также пишет песни и делает каверы, исполнял даже песню группы «Альянс» «На заре», что привело к конфликту с правообладателями.

Недавно Никита пожаловался, что его не позвали в реалити-шоу, в котором участвуют дети знаменитостей. В проекте снимались сын Николая Валуева, сын Децла, дочь Глюкозы и другие. «Эх, не позвали на тусовку», — написал тогда в соцсетях Пресняков.

При этом внук Пугачёвой от родины не открещивается. Некоторое время он пытался продать фамильное имение в Истре, которое ему подарила Пугачёва, но с этим возникли проблемы из-за наложения ограничительных мер на любые сделки с недвижимостью. Хотя на деньги от продажи имущества он смог бы достойно прожить какое-то время.

Авторы Кира Громова