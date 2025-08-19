Внук Пугачёвой разводится с супругой Алёной Красновой спустя 8 лет брака

Алёна Краснова отказалась возвращаться к мужу Никите Преснякову в США. Модель приняла решение развестись с супругом. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда ещё только учились понимать себя и этот мир. И все эти годы были наполнены разным — светом, радостью, ошибками, трудностями, но самое главное, они были наполнены опытом», — отметила Краснова.

Модель заверила, что разводится без скандалов. По её словам, их с Никитой взгляды на жизнь и будущее очень разные. Краснова отметила, что это решение далось непросто.

«Мы уважаем всё, что прожили вместе, и остаёмся людьми, которые желают друг другу только счастья», — написала Алёна в личном блоге. Никита Пресняков сделал репост этого сообщения.