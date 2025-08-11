Встреча Путина и Трампа
11 августа, 08:40

Внука Пугачёвой Никиту Преснякова заподозрили в разводе после возвращения жены в Москву

Поклонники считают, что уехавший из РФ Никита Пресняков мог развестись с женой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alenaakrasnova

Эмигрировавший в США в 2022 году певец Никита Пресняков сейчас проводит время в Испании с младшими детьми, а его жена Алёна Краснова вернулась в Москву. Отсутствие совместных фотографий в соцсетях вызвало слухи о расставании.

34-летний Пресняков после отъезда из России не смог построить успешную карьеру в США и выступает в основном в барах с каверами российских хитов. Тем временем 28-летняя Краснова вернулась в Москву и в соцсетях часто появляется одна. Сам Никита не комментирует слухи о разводе, Алёна также официальных заявлений не делала. Пара поженилась восемь лет назад.

Никита Пресняков — сын певицы Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова — вместе с семьёй покинул Россию в 2022 году. С тех пор он пытается найти себя в музыкальной индустрии за рубежом, но без особого успеха. Его жена Алёна Краснова, с которой они вместе восемь лет, пока официально не объявляла о расставании, однако изменения в соцсетях и раздельное проживание породили слухи о кризисе в семье.

Ранее Life.ru рассказывал, что сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова отметил в Испании 34-й день рождения. В соцсетях он опубликовал фотографии с праздника — верхом на лошади в джинсах и ковбойской шляпе. Алла Пугачёва поздравила внука и пожелала ему всего хорошего, однако ни она, ни Орбакайте праздник не посетили.

