«Вот так»: Кристина Орбакайте помолодела на 40 лет благодаря дочери Клавдии

Новое забавное видео от 54-летней исполнительницы Кристины Орбакайте, снятое во Франции, стало предметом обсуждения в Сети. Артистка, которая сейчас проводит летний отдых в путешествиях вместе с мужем Михаилом Земцовым и 13-летней дочерью Клавдией, решила продемонстрировать омолаживающую процедуру.

Омолаживающие процедуры Орбакайте. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ orbakaite_k

На кадрах Орбакайте окунает лицо в чашу со льдом. Но когда она поднимает голову, происходит неожиданный поворот: вместо неё в кадре появляется Клавдия.

«Омолаживающие процедуры. Вот так!» — произносит певица.

Прокомментировать эксперименты Орбакайте со внешностью поспешила её мать Алла Пугачёва, которая написала комментарий в числе первых.

«Красотки мои», — написала в комментариях Примадонна.

Не остался в стороне и старший сын Орбакайте, рождённый от Владимира Преснякова, Никита.

«Ахахахахахах найс», — прокомментировал приколы семьи музыкант.

Кстати, недавно семейство Кристины Орбакайте успело посетить Японию, Сингапур, Италию и Бали.