«Вот так»: Кристина Орбакайте помолодела на 40 лет благодаря дочери Клавдии
Пугачёва и Пресняков оценили омолаживающие процедуры Орбакайте во Франции
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ orbakaite_k
Новое забавное видео от 54-летней исполнительницы Кристины Орбакайте, снятое во Франции, стало предметом обсуждения в Сети. Артистка, которая сейчас проводит летний отдых в путешествиях вместе с мужем Михаилом Земцовым и 13-летней дочерью Клавдией, решила продемонстрировать омолаживающую процедуру.
Омолаживающие процедуры Орбакайте. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ orbakaite_k
На кадрах Орбакайте окунает лицо в чашу со льдом. Но когда она поднимает голову, происходит неожиданный поворот: вместо неё в кадре появляется Клавдия.
«Омолаживающие процедуры. Вот так!» — произносит певица.
Прокомментировать эксперименты Орбакайте со внешностью поспешила её мать Алла Пугачёва, которая написала комментарий в числе первых.
«Красотки мои», — написала в комментариях Примадонна.
Не остался в стороне и старший сын Орбакайте, рождённый от Владимира Преснякова, Никита.
«Ахахахахахах найс», — прокомментировал приколы семьи музыкант.
Кстати, недавно семейство Кристины Орбакайте успело посетить Японию, Сингапур, Италию и Бали.
Ранее стало известно, что в собственности певицы Кристины Орбакайте, которая окончательно переехала к семье в США после прекращения концертной деятельности в России, находится дорогостоящая недвижимость. Речь идёт о роскошных апартаментах в Нью-Йорке и Майами. Их общая стоимость составляет около 10 миллионов долларов.