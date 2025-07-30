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30 июля, 07:36

«Вот так»: Кристина Орбакайте помолодела на 40 лет благодаря дочери Клавдии

Пугачёва и Пресняков оценили омолаживающие процедуры Орбакайте во Франции

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ orbakaite_k

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ orbakaite_k

Новое забавное видео от 54-летней исполнительницы Кристины Орбакайте, снятое во Франции, стало предметом обсуждения в Сети. Артистка, которая сейчас проводит летний отдых в путешествиях вместе с мужем Михаилом Земцовым и 13-летней дочерью Клавдией, решила продемонстрировать омолаживающую процедуру.

Омолаживающие процедуры Орбакайте. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ orbakaite_k

На кадрах Орбакайте окунает лицо в чашу со льдом. Но когда она поднимает голову, происходит неожиданный поворот: вместо неё в кадре появляется Клавдия.

«Омолаживающие процедуры. Вот так!» — произносит певица.

Прокомментировать эксперименты Орбакайте со внешностью поспешила её мать Алла Пугачёва, которая написала комментарий в числе первых.

«Красотки мои», — написала в комментариях Примадонна.

Не остался в стороне и старший сын Орбакайте, рождённый от Владимира Преснякова, Никита.

«Ахахахахахах найс», — прокомментировал приколы семьи музыкант.

Кстати, недавно семейство Кристины Орбакайте успело посетить Японию, Сингапур, Италию и Бали.

«Как же так?!» Внезапная смерть звёздного стилиста повергла в шок Кристину Орбакайте
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Ранее стало известно, что в собственности певицы Кристины Орбакайте, которая окончательно переехала к семье в США после прекращения концертной деятельности в России, находится дорогостоящая недвижимость. Речь идёт о роскошных апартаментах в Нью-Йорке и Майами. Их общая стоимость составляет около 10 миллионов долларов.

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Ольга Сливченко
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