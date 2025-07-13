Раскрыта полная стоимость американских владений Орбакайте
Эксперт Гершкович: Американские апартаменты Орбакайте оцениваются в $10 млн
Кристина Орбакайте. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbakaite_k
Певица Кристина Орбакайте, прекратившая концертную деятельность в России, полностью переехала к семье в США. Как выяснилось, в её собственности находится роскошная недвижимость в Нью-Йорке и Майами. Стоимость зарубежных апартаментов звезды составляет около 10 миллионов долларов. Такую оценку в интервью изданию «Абзац» дал сооснователь юридической компании «Гершкович, Лебедев и партнеры», специализирующийся на зарубежной недвижимости, Марк Гершкович.
«Цена нью-йоркской недвижимости составляет около 2,3 миллиона долларов. Стоимость обслуживания такой квартиры может составлять около 4,5 тысячи долларов», — сообщил эксперт.
На Манхэттене артистка владеет апартаментами в престижном комплексе Tribeca Space, где представлены дубовые полы, лепные потолки и мраморные ванные комнаты. Инфраструктура включает детские учреждения, кинотеатр, бассейны и зону отдыха на крыше.
В Майами Орбакайте принадлежит пентхаус площадью 282 квадрата в элитном Majestic Tower Bal Harbour стоимостью около 7 миллионов долларов. Ежемесячные расходы на содержание достигают 4 тысяч долларов. Комплекс предлагает подогреваемый бассейн, спа-центр и другие премиальные услуги.
Несмотря на переезд, певица сохранила недвижимость в Москве: квартиру на Тверской-Ямской (подарок Аллы Пугачёвы) и двое апартаментов в ЖК «Четыре ветра» общей площадью 500 квадратов. Хотя ранее обсуждалась возможность продажи российских объектов, пока сделки не состоялись.
Ранее Life.ru сообщал о запрете на въезд в Латвию, наложенном на Орбакайте. Теперь певице угрожает потеря дорогостоящей квартиры в престижном районе, оцениваемой в 30 миллионов рублей. Звезда прокомментировала ситуацию, заявив о намерении оспорить запрет в судебном порядке. Кроме того, у артистки образовалась задолженность перед Федеральной налоговой службой России в размере 350 тысяч рублей.