Раскрыта полная стоимость американских владений Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте, прекратившая концертную деятельность в России, полностью переехала к семье в США. Как выяснилось, в её собственности находится роскошная недвижимость в Нью-Йорке и Майами. Стоимость зарубежных апартаментов звезды составляет около 10 миллионов долларов. Такую оценку в интервью изданию «Абзац» дал сооснователь юридической компании «Гершкович, Лебедев и партнеры», специализирующийся на зарубежной недвижимости, Марк Гершкович.

«Цена нью-йоркской недвижимости составляет около 2,3 миллиона долларов. Стоимость обслуживания такой квартиры может составлять около 4,5 тысячи долларов», — сообщил эксперт.

На Манхэттене артистка владеет апартаментами в престижном комплексе Tribeca Space, где представлены дубовые полы, лепные потолки и мраморные ванные комнаты. Инфраструктура включает детские учреждения, кинотеатр, бассейны и зону отдыха на крыше.

В Майами Орбакайте принадлежит пентхаус площадью 282 квадрата в элитном Majestic Tower Bal Harbour стоимостью около 7 миллионов долларов. Ежемесячные расходы на содержание достигают 4 тысяч долларов. Комплекс предлагает подогреваемый бассейн, спа-центр и другие премиальные услуги.