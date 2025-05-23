«Молюсь за тебя»: Пугачёва трогательно поздравила внука с днём рождения

Певец Никита Пресняков, переехавший в США три года назад, отпраздновал в Испании свой день рождения. Ему исполнилось 34 года. В соцсети артист опубликовал свои снимки верхом на лошади, в джинсах и ковбойской шляпе, а также признался, что скучает по прошлому.

Никита Пресняков. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / npresnyakov

«34! Хотелось бы вернуться в прошлое и снова всё пройти… может, кое-что даже поменять успеть. В любом случае! Впереди ещё столько захватывающих приключений!» — написал музыкант.

Алёна Краснова, её супруг Никита Пресняков, Кристина Орбакайте, Алла Пугачёва. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В комментариях к посту появилось и поздравление от знаменитой бабушки именинника. Проживающая на Кипре Алла Пугачёва оставила трогательное обращение к нему: «С днём рождения, любимый Никитка. Молюсь за тебя». Мать именинника Кристина Орбакайте тоже призналась в любви к нему. При этом ни её, ни Пугачёвой на дне рождения Преснякова-младшего не было.