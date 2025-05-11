Орбакайте впервые за долгое время показала фото сына, которому исполнилось 27

Певица Кристина Орбайкайте впервые за долгое время опубликовала фотографию с сыном Дени Байсаровым в честь его 27-летия. Снимок появился в соцсетях артистки.

Несмотря на былую активность в соцсетях, где Дени рассказывал о своем бизнесе по организации мероприятий, последние три года он ведёт закрытый образ жизни. Хотя поклонники предполагали, что он последовал за старшим братом Никитой Пресняковым в США, сам Дени опроверг эти слухи. В минувшем году семья Орбакайте появлялась вместе на отдыхе в Европе и московских светских событиях, но новых подробностей о жизни молодого предпринимателя не было.

Трогательные поздравления Дени получил не только от матери. Также его поздравила знаменитая бабушка певица Алла Пугачёва, а ещё актриса Екатерина Стриженова, назвавшая его очень добрым человеком.