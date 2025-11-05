Пугачёва после смерти Юрия Николаева задалась тревожным вопросом
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Евгений Биятов
Певица Алла Пугачёва почтила память телеведущего Юрия Николаева, опубликовав пост в своих соцсетях. Исполнительница разместила старую фотографию артиста, на которой он запечатлён в чёрном смокинге с улыбкой.
«Куда все уходят? Куда?» — задалась вопросом сбежавшая Примадонна.
Пугачёва и Николаев поддерживали не только профессиональные связи — задолго до того, как певица покинула росину, она иногда выступала в роли соведущей в программе «Утренняя почта», — но и были давними друзьями. В 2023 году Николаев, комментируя отъезд певицы из России, отметил: «Она мудрая, умная, талантливая женщина. Почему так произошло?»
Напомним, 4 ноября Юрий Николаев был экстренно госпитализирован в Москве после резкого ухудшения самочувствия. Он долгое время страдал от серьёзного заболевания лёгких. К сожалению, спасти телеведущего не удалось. Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет из-за рецидива рака, который проявился новыми опухолями в лёгких. Позже стало известно, кому артист оставил дорогую недвижимость.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.