При «подозрительном» взрыве в Бристоле погибли два человека

В результате взрыва в жилом доме в городе Бристоль на юго-западе Англии погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции округа Эйвон и Сомерсет.

«Инцидент рассматривается как подозрительный, и ему присвоен статус крупного ЧП. Два совершеннолетних человека погибли, их семьи уведомлены об этом», — говорится в распространённом заявлении.

В полиции также заверили общественность, что не рассматривают случившееся как теракт, несмотря на недавнее повышение уровня террористической угрозы в стране. Следствие находится на ранней стадии, и в настоящий момент власти никого больше не разыскивают в связи с этим инцидентом.

Очевидец рассказал Sky News, что услышал громкий хлопок примерно в 06:30 утра (08:30 мск). Когда он вышел на улицу, полицейские приказали ему немедленно вернуться домой. Мужчина отметил, что видел две или три машины без опознавательных знаков, несколько карет скорой и полицейских автомобилей, а также прибывший отряд взрывотехников. Соседей эвакуировали в качестве меры предосторожности.

Ранее в квартире на северо-западе Москвы прогремел взрыв. На месте нашли следы алюминиевой пудры. Это взрывоопасное вещество используют в производстве газобетона и порошковой металлургии. После хлопка начался пожар.