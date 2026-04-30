В квартире на северо-западе Москвы после взрыва нашли следы алюминиевой пудры

В квартире на северо-западе Москвы после взрыва, прогремевшего около четырёх часов утра, обнаружили следы алюминиевой пудры — взрывоопасного вещества, используемого в производстве газобетона, лакокрасочной продукции и порошковой металлургии. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Сразу после хлопка начался пожар. Хозяин жилья (61 год) попытался потушить пламя своими силами, однако получил ожоги. Причины взрыва и происхождения опасного вещества выясняются, точной информации о состоянии жильца пока нет.