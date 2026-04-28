Пассажирка такси погибла при взрыве газового баллона в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону произошла страшная трагедия. Газовый баллон, установленный в багажнике легковушки, взорвался прямо на улице Щедрина, 21, сообщает Don Mash.

Сила взрыва была чудовищной. Ёмкость отбросило в сторону: сначала баллон врезался в лобовое стекло проезжавшего мимо пассажирского автобуса, а затем отрикошетил в стену частного дома. Транспортное средство превратилось в груду искорёженного металла.

Предварительно, в машине в этот момент находилась девушка. Спасти её не удалось — она погибла на месте, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области. По некоторым данным, погибшая могла быть пассажиркой такси. Кто именно находился в салоне, окончательно установят следователи.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 09:36 утра. На ликвидацию последствий выезжали две единицы спецтехники.

Движение на участке улицы Щедрина частично перекрыто, образовалась пробка. Также взрывом повредило и частный дом — на нём частично обрушилась кирпичная кладка. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее Life.ru писал, что страшная авария на трассе в Башкирии унесла жизни 4 человек. Трагедия унесла жизни четырёх человек, один пострадал и был госпитализирован. Правоохранители устанавливают причины смертельного ДТП.