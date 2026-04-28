В японской префектуре Хиросима произошёл взрыв на территории фармацевтического предприятия. Об этом сообщило агентство «Киодо».

На фармзаводе в Японии произошёл взрыв, есть пострадавшие.

Инцидент произошёл на заводе компании Maruzen Pharmaceuticals, которая занимается фармацевтическим производством. По предварительным данным, на территории предприятия сдетонировала цистерна с топливом. В результате взрыва пострадали сотрудники.

Пять человек получили травмы и были экстренно доставлены в больницы. Медики оценивают состояние как тяжёлое у двух пострадавших. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты и спасательные службы. Они занимаются ликвидацией последствий и проверкой территории. Причины взрыва сейчас устанавливаются. Ведётся расследование обстоятельств произошедшего.

