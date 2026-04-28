На фармзаводе в Японии произошёл взрыв, есть пострадавшие
В японской префектуре Хиросима произошёл взрыв на территории фармацевтического предприятия. Об этом сообщило агентство «Киодо».
Инцидент произошёл на заводе компании Maruzen Pharmaceuticals, которая занимается фармацевтическим производством. По предварительным данным, на территории предприятия сдетонировала цистерна с топливом. В результате взрыва пострадали сотрудники.
Пять человек получили травмы и были экстренно доставлены в больницы. Медики оценивают состояние как тяжёлое у двух пострадавших. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты и спасательные службы. Они занимаются ликвидацией последствий и проверкой территории. Причины взрыва сейчас устанавливаются. Ведётся расследование обстоятельств произошедшего.
