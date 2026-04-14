14 апреля, 17:04

Хлопок на пороховом заводе в Казани вызвало срабатывание системы сброса давления

На пороховом заводе в Казани сработала система аварийного сброса давления, что вызвало громкий хлопок и воздушную волну. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

«Громкий звук и волну люди ощущали, потому что сработала специальная систем сброса давления», — говорится в заявлении.

Отмечается, что система предусмотрена техникой безопасности именно для таких случаев и сработала штатно.

Напомним, сегодня в Казани на территории порохового предприятия произошло возгорание, после которого частично обрушилась конструкция. Инцидент имеет техногенную природу, есть пострадавшие.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
