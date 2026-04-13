Очевидцы из Волхова рассказали, как спасались бегством от обрушения моста

В Ленинградской области очевидцы поделились подробностями обрушения моста через реку Волхов. Женщина по имени Евгения Асюхина в беседе с 78.ru рассказала, что в момент происшествия она шла по путепроводу вместе с мужем и собакой.

«Когда мы прошли вот этот почти пролёт, получается, зашаталось вот так вот всё. Я сначала ничего не поняла. Муж кричит: «Мост рушится, беги!» Я иду, впереди собака, муж сзади. И мы побежали, а расстояние очень большое бежать. И я не знаю, я, наверно, кросс сдала 100%», — поделилась женщина.

Она призналась, что ей было очень страшно, а происходящее напоминало землетрясение. По её словам, мост давно требовал сноса, но люди продолжали им пользоваться.

«Второй день рождения у нас сегодня утром, тринадцатого апреля», — добавила Евгения.

Напомним, в городе Волхов Ленинградской области обрушились два пролёта автомобильного моста «Строителей», введён режим ЧС. Сооружение давно признано аварийным и закрыто для машин, но по нему продолжали ходить пешеходы. Жертв и пострадавших нет.