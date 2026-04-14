В Казани произошло обрушение на пороховом заводе после пожара

В Казани на пороховом заводе произошло частичное обрушение конструкции после пожара. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

По предварительным данным, причиной инцидента стал техногенный фактор. В результате происшествия есть пострадавшие. На место оперативно прибыли экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что технологический процесс на предприятии не остановлен, угрозы жизни и здоровью людей нет.

Ранее в Новороссийске после падения обломков беспилотника зафиксировали повреждения жилых и промышленных объектов. Инцидент затронул два многоквартирных дома и один частный дом. В результате удара в трёх квартирах выбило оконные стекла, а в частном секторе также пострадало остекление.