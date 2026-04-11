Обломки БПЛА повредили несколько домов и склад в Новороссийске, пострадавших нет

В Новороссийске обломки беспилотника повредили несколько жилых домов и склад предприятия, пострадавших нет. Информацию подтвердил оперативный штаб Краснодарского края. По его данным, речь идёт о двух многоквартирных и одном частном доме.

В квартирах выбило окна в трёх помещениях, в частном секторе также пострадало остекление. Люди в результате происшествия не пострадали. Отдельные фрагменты БПЛА упали на территорию одного из предприятий. Там произошло возгорание, которое удалось быстро потушить.

Пожар не успел распространиться и был локализован силами экстренных служб. Сейчас на всех местах работают оперативные и специальные службы, устанавливаются дополнительные обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что ночью на 11 апреля в районе Новороссийска и над прилегающей акваторией Чёрного моря российские расчёты ПВО отражали атаку беспилотников. В небе наблюдались яркие вспышки, сопровождавшие работу систем противовоздушной обороны.