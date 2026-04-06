Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 15:40

В Новороссийске из-за атаки ВСУ около 100 домов получили повреждения

Число домов в Новороссийске, пострадавших от атаки ВСУ, по сообщениям жителей, почти достигло 100. Глава города Андрей Кравченко уточнил, что утром сообщалось о 25 поврежденных зданиях.

Видео © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

Согласно данным мэра, в Восточном районе пострадали 72 частных и 5 многоквартирных домов. В Южном районе зафиксированы повреждения 7 многоквартирных и 1 частного дома. Дополнительно сообщается о повреждении остекления в 7 квартирах, расположенных в 7 многоквартирных домах Центрального внутригородского района.

Что известно о массовой атаке ВСУ на Новороссийск к этому часу
Напомним, в Новороссийске число пострадавших при массированной атаке беспилотников составило восемь человек. Среди них — двое детей, проживающих в частном доме, а также один взрослый. Ещё трое раненых — жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Все доставлены в больницу, им оказывают помощь.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar