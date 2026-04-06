В Новороссийске из-за атаки ВСУ около 100 домов получили повреждения

Число домов в Новороссийске, пострадавших от атаки ВСУ, по сообщениям жителей, почти достигло 100. Глава города Андрей Кравченко уточнил, что утром сообщалось о 25 поврежденных зданиях.

Согласно данным мэра, в Восточном районе пострадали 72 частных и 5 многоквартирных домов. В Южном районе зафиксированы повреждения 7 многоквартирных и 1 частного дома. Дополнительно сообщается о повреждении остекления в 7 квартирах, расположенных в 7 многоквартирных домах Центрального внутригородского района.

Напомним, в Новороссийске число пострадавших при массированной атаке беспилотников составило восемь человек. Среди них — двое детей, проживающих в частном доме, а также один взрослый. Ещё трое раненых — жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Все доставлены в больницу, им оказывают помощь.