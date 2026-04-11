Серия взрывов прогремела над Новороссийском, ПВО работает по дронам

Над Новороссийском и прилегающей акваторией Чёрного моря российские расчёты ПВО ведут борьбу с вражескими БПЛА. Очевидцы сообщают о серии громких хлопков, пишет SHOT.

По словам местных жителей, всё началось около 15 минут назад и продолжается в настоящий момент. Уже известно как минимум о двух сбитых украинских дронах.

В небе видны яркие вспышки. Один из очевидцев передаёт, что слышны «звуки, похожие на двигатель газонокосилки в небе». В Славянском районе Краснодарского края также фиксировали хлопки над одним из посёлков.

Официальных данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Предыдущая атака на Новороссийск произошла 6 апреля — тогда повреждения получили несколько жилых домов, а восемь человек, среди которых были дети, обратились за медпомощью.