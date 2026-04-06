Минобороны: Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Новороссийске, пострадали дети
Министерство обороны России раскрыло последствия ночного налёта дронов на Новороссийск. Под удар попали как промышленные площадки, так и обычные городские кварталы, где живут люди.
«В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырёх резервуаров с нефтепродуктами», — уточнили в российском военном ведомстве.
Серьёзный ущерб получила и гражданская инфраструктура. Агрессия со стороны Киева затронула жилой сектор: осколки и взрывная волна повредили частные владения и многоквартирные дома.
В оборонном ведомстве отдельно подчеркнули трагические последствия инцидента. В ходе налёта травмы разной степени тяжести получили мирные горожане, среди которых есть несовершеннолетние.
В данный момент на местах происшествия работают экстренные службы. Ликвидация очагов возгорания и оценка повреждений продолжаются. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, что в ночь на 6 апреля в Новороссийске была отражена массированная атака беспилотников, которая длилась несколько часов подряд. Один из аппаратов был уничтожен, однако его обломки упали на жилую застройку в Южном внутригородском районе. Пострадали 10 человек.