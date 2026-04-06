Минобороны: Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Новороссийске, пострадали дети

Министерство обороны России раскрыло последствия ночного налёта дронов на Новороссийск. Под удар попали как промышленные площадки, так и обычные городские кварталы, где живут люди.

«В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырёх резервуаров с нефтепродуктами», — уточнили в российском военном ведомстве.

Серьёзный ущерб получила и гражданская инфраструктура. Агрессия со стороны Киева затронула жилой сектор: осколки и взрывная волна повредили частные владения и многоквартирные дома.

В оборонном ведомстве отдельно подчеркнули трагические последствия инцидента. В ходе налёта травмы разной степени тяжести получили мирные горожане, среди которых есть несовершеннолетние.

В данный момент на местах происшествия работают экстренные службы. Ликвидация очагов возгорания и оценка повреждений продолжаются. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.