6 апреля, 13:04

Минобороны: Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Новороссийске, пострадали дети

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Министерство обороны России раскрыло последствия ночного налёта дронов на Новороссийск. Под удар попали как промышленные площадки, так и обычные городские кварталы, где живут люди.

«В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырёх резервуаров с нефтепродуктами», — уточнили в российском военном ведомстве.

Серьёзный ущерб получила и гражданская инфраструктура. Агрессия со стороны Киева затронула жилой сектор: осколки и взрывная волна повредили частные владения и многоквартирные дома.

В оборонном ведомстве отдельно подчеркнули трагические последствия инцидента. В ходе налёта травмы разной степени тяжести получили мирные горожане, среди которых есть несовершеннолетние.

В данный момент на местах происшествия работают экстренные службы. Ликвидация очагов возгорания и оценка повреждений продолжаются. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Минобороны РФ: Киев пытался атаковать перевалочный комплекс в Новороссийске
Минобороны РФ: Киев пытался атаковать перевалочный комплекс в Новороссийске

Напомним, что в ночь на 6 апреля в Новороссийске была отражена массированная атака беспилотников, которая длилась несколько часов подряд. Один из аппаратов был уничтожен, однако его обломки упали на жилую застройку в Южном внутригородском районе. Пострадали 10 человек.

Оксана Попова
