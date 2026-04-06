6 апреля, 13:00

Минобороны РФ: Киев пытался атаковать перевалочный комплекс в Новороссийске

Министерство обороны России сообщило о попытке нападения на объекты инфраструктуры в Новороссийске. В ночь на 6 апреля территорию морского перевалочного комплекса попытались атаковать беспилотные летательные аппараты.

В ведомстве заявили, что противник использовал ударные БПЛА самолётного типа. По официальной информации, целью нападения были объекты, обеспечивающие экспорт углеводородов.

«В ночь на 6 апреля киевский режим в целях дестабилизации мирового рынка углеводородов и прекращения поставок нефтепродуктов европейским потребителям атаковал с применением ударных БПЛА самолётного типа объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске», — подчеркнули в военном министерстве.

Подобные действия, по оценке Москвы, направлены не только на разрушение промышленной площадки, но и на создание искусственного дефицита топлива для стран Европы. Попытка дестабилизации энергетического сектора была пресечена.

За ночь расчёты ПВО сбили 50 украинских дронов над регионами России
За ночь расчёты ПВО сбили 50 украинских дронов над регионами России

Напомним, что в ночь на 6 апреля в Новороссийске была отражена массированная атака беспилотников, которая длилась несколько часов подряд. Один из аппаратов был уничтожен, однако его обломки упали на жилую застройку в Южном внутригородском районе. Пострадали 10 человек.

Оксана Попова
