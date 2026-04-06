Минобороны РФ: Киев пытался атаковать перевалочный комплекс в Новороссийске

Министерство обороны России сообщило о попытке нападения на объекты инфраструктуры в Новороссийске. В ночь на 6 апреля территорию морского перевалочного комплекса попытались атаковать беспилотные летательные аппараты.

В ведомстве заявили, что противник использовал ударные БПЛА самолётного типа. По официальной информации, целью нападения были объекты, обеспечивающие экспорт углеводородов.

«В ночь на 6 апреля киевский режим в целях дестабилизации мирового рынка углеводородов и прекращения поставок нефтепродуктов европейским потребителям атаковал с применением ударных БПЛА самолётного типа объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске», — подчеркнули в военном министерстве.

Подобные действия, по оценке Москвы, направлены не только на разрушение промышленной площадки, но и на создание искусственного дефицита топлива для стран Европы. Попытка дестабилизации энергетического сектора была пресечена.

Напомним, что в ночь на 6 апреля в Новороссийске была отражена массированная атака беспилотников, которая длилась несколько часов подряд. Один из аппаратов был уничтожен, однако его обломки упали на жилую застройку в Южном внутригородском районе. Пострадали 10 человек.