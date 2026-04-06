6 апреля, 04:43

За ночь расчёты ПВО сбили 50 украинских дронов над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 50 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 5 апреля до 07:00 мск 6 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в военном ведомстве.

Дроны ликвидировали над Белгородской, Брянской и Ростовской областями. БПЛА также сбили над Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Напомним, в Новороссийске число пострадавших при массированной атаке беспилотников составило восемь человек. Среди них — двое детей, проживающих в частном доме, а также один взрослый. Ещё трое раненых — жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Все доставлены в больницу, им оказывают помощь. В результате атаки в городе-герое повреждены 6 многоквартирных и 2 частных дома, обломки беспилотников обнаружены на территории нескольких предприятий.

