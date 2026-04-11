11 апреля, 08:36

Пожар на нефтебазе в Крымске ликвидирован, пострадавших нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vichie81

В Крымске Краснодарского края после падения обломков беспилотника произошёл пожар на нефтебазе, который был полностью потушен к утру. Информацию подтвердил оперативный штаб Краснодарского края. Возгорание возникло ночью 11 апреля на территории одного из объектов хранения топлива.

Причиной происшествия стало падение фрагментов беспилотного летательного аппарата. В результате инцидента обошлось без пострадавших. Огонь на нефтебазе удалось полностью ликвидировать к утренним часам. Сейчас ситуация на месте находится под контролем профильных служб, продолжающих работу в районе происшествия.

В Волгоградской области после атаки БПЛА вспыхнул резервуар с нефтепродуктами
Ранее в Новороссийске после падения обломков беспилотника зафиксированы повреждения жилых и промышленных объектов. Инцидент затронул два многоквартирных дома и один частный дом. В результате удара в трёх квартирах выбило оконные стекла, а в частном секторе также пострадало остекление.

