В Волгоградской области после атаки БПЛА вспыхнул резервуар с нефтепродуктами

Пожар на объекте хранения нефтепродуктов стал одним из главных последствий ночной атаки беспилотников на Волгоградскую область. В Светлоярском районе в результате попадания БПЛА загорелась ёмкость с топливом — на месте происшествия оперативно развернули работу противопожарные службы, усилия которых сейчас сосредоточены на локализации и тушении пламени.

Ночной налет затронул сразу несколько районов региона. Губернатор Андрей Бочаров подтвердил информацию о массированной атаке и сообщил о трагических последствиях: в СНТ «Мичуринец» города Волжского от осколочных ранений скончался местный житель.

Серьёзные разрушения зафиксированы и в Суровикинском районе. Здесь удар пришелся по гражданской инфраструктуре: на улице Соловьева оказались повреждены газопровод и линия электропередачи. Также сообщается о повреждениях 13 частных жилых домов.

На данный момент экстренные службы региона продолжают ликвидацию последствий атаки. В Суровикинском районе уже приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно скорее вернуть электро- и газоснабжение жителям и начать ремонт пострадавших строений.

