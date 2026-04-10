10 апреля, 05:45

В Волгоградской области после атаки БПЛА вспыхнул резервуар с нефтепродуктами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / afotostock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / afotostock

Пожар на объекте хранения нефтепродуктов стал одним из главных последствий ночной атаки беспилотников на Волгоградскую область. В Светлоярском районе в результате попадания БПЛА загорелась ёмкость с топливом — на месте происшествия оперативно развернули работу противопожарные службы, усилия которых сейчас сосредоточены на локализации и тушении пламени.

Ночной налет затронул сразу несколько районов региона. Губернатор Андрей Бочаров подтвердил информацию о массированной атаке и сообщил о трагических последствиях: в СНТ «Мичуринец» города Волжского от осколочных ранений скончался местный житель.

Серьёзные разрушения зафиксированы и в Суровикинском районе. Здесь удар пришелся по гражданской инфраструктуре: на улице Соловьева оказались повреждены газопровод и линия электропередачи. Также сообщается о повреждениях 13 частных жилых домов.

На данный момент экстренные службы региона продолжают ликвидацию последствий атаки. В Суровикинском районе уже приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно скорее вернуть электро- и газоснабжение жителям и начать ремонт пострадавших строений.

За ночь над регионами России сбили 151 украинский БПЛА
За ночь над регионами России сбили 151 украинский БПЛА

Напомним, что сегодня Волгоградская область подверглась атаке дронов ВСУ. По словам очевидцев, дроны летели на низкой высоте — в том числе вдоль русла Волги. Пострадали несколько домов, один человек погиб.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Оксана Попова
