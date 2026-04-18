Крупное возгорание ликвидировали на заводе Haval под Тулой

В Тульской области произошёл пожар на территории предприятия китайского автопроизводителя Haval. Инцидент случился в субботу на площадке, где возводят новый комплекс по выпуску автокомпонентов, сообщает «Интерфакс».

Очаг возгорания оперативно локализовали. Огонь повредил фасад строящегося здания. Сейчас специалисты оценивают масштаб ущерба.

Российский завод Haval работает в индустриальном парке «Узловая» с июня 2019 года. Это первое зарубежное предприятие китайского бренда с полным циклом производства. Планируемая мощность — до 150 тысяч машин ежегодно.

Ранее Life.ru писал, что в порту Высоцк в Ленинградской области начался пожар — виной всему атаки БПЛА ВСУ. За ночь силами ПВО уничтожено 27 БПЛА противника. Пострадавших и иных повреждений не зафиксировано.