В Ленобласти потушили пожар в районе порта Высоцк, возникший после атаки БПЛА

В Ленинградской области потушили пожар в районе порта Высоцк, возникший после утренней атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Возгорание <...> полностью ликвидировано», — говорится в сообщении. Глава региона поблагодарил военнослужащих, отражавших атаку, сотрудиков МЧС и Леноблпожспаса.

Напомним, всего за ночь в небе над Ленинградской областью сбили 27 украинских беспилотников. В порту Высоцк начался пожар. Всего российская ПВО уничтожила 258 дронов, в том числе в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской и Псковской областях.