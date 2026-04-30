Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 апреля, 02:19

Взрыв и пожар произошли в квартире на северо-западе Москвы, пострадал человек

Обложка © Life.ru

Взрыв и последующий пожар произошли в квартире на северо-западе Москвы. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент случился около 04:00 утра в районе Щукино на улице Академика Бочвара. Жители дома услышали характерный звук взрыва. В одной из комнат выбило стёкла, осколками повредило припаркованные во дворе автомобили.

Возгорание быстро потушили сами жильцы. Предварительная причина — неисправный электрический чайник. Пострадавшего осматривают медики. На месте работают экстренные службы.

По уточнённым данным, причина взрыва будет выясняться в дальнейшем. Пострадавший госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.

На стройке в Москве, где погибло 8 человек, была заблокирована пожарная лестница
Ранее в Москве в районе Коньково рядом с 9-летним ребёнком взорвалась купюра в 1000 рублей. Мальчик не стал подбирать деньги, а кинул на них снег. Через считанные секунды раздался хлопок. Ребёнок не пострадал. На месте работали экстренные службы.

Виталий Приходько
