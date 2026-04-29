На стройке в Москве, где погибло 8 человек, была заблокирована пожарная лестница
Тушение пожара на севере Москвы. Фото © Life.ru
На третьем этаже строящегося здания в Москве, где накануне при пожаре погибло 8 человек, не работала пожарная сигнализация, была заблокирована одна из двух эвакуационных лестниц, а также допущен ещё раз нарушений, приведших к трагедии. О предварительных выводах сообщили в столичном ГСУ СК.
«Непосредственными причинами трагедии явились отсутствие функционирующих систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, несанкционированное складирование легковоспламеняющихся материалов, расположение на одном из этажей здания около 20 бытовок, возведённых из горючего материала без окон и систем вентиляции», — отметили в следкоме.
Наряду с этим была заблокирована одна из двух эвакуационных лестниц, что в критической ситуации не позволило людям вовремя эвакуироваться. Огонь и токсичный дым стремительно распространились по третьему этажу, что привело к человеческим жертвам.
Напомним, что инцидент произошёл 28 апреля на 2-м Амбулаторном проезде. В момент возгорания внутри находилось около 300 человек, которых пришлось экстренно эвакуировать. В результате погибло 8 человек. Предварительной причиной ЧП называют короткое замыкание. 29 апреля по делу о пожаре были задержаны 5 человек: бенефициар и гендиректор компании-застройщика, директор по строительству, руководитель отдела общестроительных работ и производитель работ.
Главные происшествия, политика и культура столицы — всё это в разделе «Москва» на Life.ru.