На стройке в Москве, где погибло 8 человек, была заблокирована пожарная лестница

На третьем этаже строящегося здания в Москве, где накануне при пожаре погибло 8 человек, не работала пожарная сигнализация, была заблокирована одна из двух эвакуационных лестниц, а также допущен ещё раз нарушений, приведших к трагедии. О предварительных выводах сообщили в столичном ГСУ СК.

«Непосредственными причинами трагедии явились отсутствие функционирующих систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, несанкционированное складирование легковоспламеняющихся материалов, расположение на одном из этажей здания около 20 бытовок, возведённых из горючего материала без окон и систем вентиляции», — отметили в следкоме.

Наряду с этим была заблокирована одна из двух эвакуационных лестниц, что в критической ситуации не позволило людям вовремя эвакуироваться. Огонь и токсичный дым стремительно распространились по третьему этажу, что привело к человеческим жертвам.