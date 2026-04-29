Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 11:21

СК РФ задержал гендиректора и сотрудников компании после пожара в Москве

Обложка © Life.ru

Следственный комитет РФ сообщил о задержании пяти человек в Москве. Это стало следствием крупного пожара, произошедшего в строящемся жилом комплексе на севере столицы.

Среди арестованных фигурирует гендиректор компании-застройщика. В ведомстве уточнили, что список задержанных включает тех, кто нёс прямую ответственность за возведение объекта.

Согласно данным СК, «в рамках уголовного дела задержаны: бенефициар застройщика, который единолично возглавлял компанию-застройщика, технического заказчика и генерального подрядчика строительства объекта».

Помимо владельца бизнеса, под стражей оказались ключевые лица, отвечавшие за процесс возведения дома. В их число попали директор по строительству, руководитель отдела общестроительных работ и производитель работ генерального подрядчика.

Следствие намерено установить точные причины возгорания и степень вины каждого сотрудника в нарушении правил безопасности. В ближайшее время суд должен избрать меру пресечения для всей группы задержанных.

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре на севере Москвы

Напомним, что инцидент произошёл 28 апреля на 2-м Амбулаторном проезде. В момент возгорания внутри находилось около 300 человек, которых пришлось экстренно эвакуировать. Жертвами стали восемь человек. Предварительной причиной ЧП называют короткое замыкание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Главные происшествия, политика и культура столицы — всё это в разделе «Москва» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar