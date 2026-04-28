28 апреля, 10:20

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного пожара на севере Москвы

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Следователи возбудили уголовное дело после пожара на стройке элитой многоэтажки, унёсшего жизни трёх человек. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлёкшем по неосторожности гибель двух и более человек. Расследование ведётся по ч. 3 ст. 216 УК РФ. Ход проверки находится на контроле прокуратуры.

Сейчас специалисты устанавливают точные обстоятельства произошедшего и причины возникновения огня. Для этого назначена пожарно-техническая экспертиза, результаты которой должны определить источник возгорания. Сотрудники прокуратуры продолжают работу непосредственно на месте происшествия.

Десять человек пострадали при пожаре на стройке элитной многоэтажки в Москве
О пожаре в Москве сообщалось ранее. Возгорание произошло на стройке на 2-м Амбулаторном проезде в районе Аэропорт. Известно, что причиной могло стать короткое замыкание.

