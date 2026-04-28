Один человек погиб при пожаре на стройке в Москве. Как сообщает корреспондент Life.ru с места событий, огонь стремительно распространялся, отрезая пути к выходу.

Возгорание произошло на стройке элитного многоэтажного дома на 2-м Амбулаторном проезде в районе Аэропорт. Видео © Life.ru

Пожарные бросили все силы на эвакуацию людей. Многие оказались заблокированы в охваченном пламенем здании.

На данный момент известно об одном погибшем. Ещё 15 человек удалось спасти благодаря оперативной работе сотрудников МЧС. Трое пострадавших уже обратились за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в Москве при крупном пожаре на строительной площадке жилого комплекса пострадали минимум 10 человек, двое находятся в тяжёлом состоянии.