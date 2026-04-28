Один человек погиб при пожаре на стройке в Москве
Один человек погиб при пожаре на стройке в Москве. Как сообщает корреспондент Life.ru с места событий, огонь стремительно распространялся, отрезая пути к выходу.
Возгорание произошло на стройке элитного многоэтажного дома на 2-м Амбулаторном проезде в районе Аэропорт.
Пожарные бросили все силы на эвакуацию людей. Многие оказались заблокированы в охваченном пламенем здании.
На данный момент известно об одном погибшем. Ещё 15 человек удалось спасти благодаря оперативной работе сотрудников МЧС. Трое пострадавших уже обратились за медицинской помощью.
