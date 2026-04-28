Десять человек пострадали при пожаре на стройке элитной многоэтажки в Москве

В Москве при крупном пожаре на строительной площадке жилого комплекса пострадали минимум 10 человек, двое находятся в тяжёлом состоянии. По данным SHOT, возгорание произошло на стройке элитного многоэтажного дома на 2-м Амбулаторном проезде в районе Аэропорт.

Со второго и третьего этажей здания поднимается густой дым, который виден на значительном расстоянии. Согласно предварительной информации, пострадали не менее десяти человек. Двое из них получили тяжёлые ожоги и находятся без сознания.

На место происшествия прибыли пожарные расчёты, однако, по сообщениям с места, доступ к очагу возгорания затруднён из-за интенсивного открытого огня. Причины пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в городе Щёкино Тульской области был зафиксирован крупный пожар на складском объекте. Возгорание произошло на улице Пирогова. Прибывшие пожарные расчёты установили, что огонь охватил складское помещение значительной площади.