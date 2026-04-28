28 апреля, 06:28

В Тульской области загорелся склад на площади 2,8 тыс. кв. метров

В городе Щёкино Тульской области произошёл крупный пожар на складском объекте. Инцидент зафиксирован на улице Пирогова. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Пожарные расчёты прибыли на место и обнаружили, что огнём охвачено складское помещение значительной площади. По данным МЧС, площадь возгорания составляет около 2,8 тысячи квадратных метров. Спасатели приступили к локализации пламени.

Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. Предварительно, обошлось без жертв. Причины происшествия устанавливаются. На месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее в Туапсе произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе после инцидента с беспилотными летательными аппаратами. Причиной возгорания стало падение обломков БПЛА на территорию предприятия. Огнём был охвачен один из объектов НПЗ. Пострадавших в результате происшествия нет.

Милена Скрипальщикова
