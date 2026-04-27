В Балашихе три человека погибли при пожаре в автосервисе. Об этом сообщили в оперативных службах. Возгорание произошло на Вишняковском шоссе.

«В автосервисе на Вишняковском шоссе в Балашихе произошел пожар. Погибли три человека», — сказал собеседник агентства ТАСС.

В подмосковном главке МЧС подтвердили факт пожара. По данным ведомства, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 12:16 мск. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Пожары в автосервисах чаще всего возникают во время работ, где рядом оказываются искры, открытый огонь, горючие жидкости и электрика. В зоне риска — сварка, резка металла, кузовной ремонт, пайка, покраска, сушка деталей и работы с топливной системой. Особенно опасны бензин, растворители, масла, краски и аэрозоли. Их пары могут вспыхнуть даже от небольшой искры, перегретого инструмента или неисправной проводки. Поэтому в сервисах критично важно хранить такие материалы отдельно и не проводить «горячие» работы рядом с ними.

Ещё одна частая причина — электрика: перегруженные удлинители, старые щитки, самодельные подключения, зарядка аккумуляторов и короткие замыкания в ремонтируемых машинах. В закрытом помещении огонь может быстро перейти на соседние автомобили, шины, пластик и обивку.

В конкретном случае с пожаром в Балашихе причина пока не называется. Её должны установить специалисты после проверки.