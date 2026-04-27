Водители в Москве атакуют шиномонтажки с просьбой перенести переход на летнюю резину

В Москве из-за внезапного снегопада в конце апреля автомобилисты массово отложили переход на летнюю резину. Об этом сообщает SHOT.

За сутки в столице выпало почти половина месячной нормы осадков, дороги покрылись снежной кашей. По данным телеграм-канала, к концу апреля около половины автовладельцев уже успели сменить резину.

Теперь ситуация развернулась обратно: у шиномонтажных сервисов резко вырос поток звонков с просьбами перенести запись. По словам сотрудников, отменено до 90% заявок, а некоторые клиенты переносят визиты на несколько недель вперёд. Нашёлся и водитель, который поспешил вернуть зимнюю резину.

Эксперты предупреждают, что использование летних шин в таких условиях крайне рискованно: ухудшается сцепление с дорогой, увеличивается тормозной путь и снижается управляемость. Это значительно повышает вероятность заносов и ДТП.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что интенсивность снегопада в Москве начнёт снижаться к вечеру понедельника, однако полностью осадки не прекратятся до вторника. По его прогнозу, снег сохранится ещё в течение пары дней, а заметное улучшение погоды ожидается во второй половине недели, когда начнётся постепенное таяние выпавшего покрова.