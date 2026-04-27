Китайцы рулят: Россияне стали в полтора раза чаще присматриваться к авто из Поднебесной

Число российских водителей, готовых пересесть на автомобили из КНР, выросло в полтора раза, выяснили эксперты, результаты опроса есть в распоряжении РИАМО. Приобрести такую машину сейчас готовы 42% респондентов (год назад — лишь 28%). Наиболее открыта к этому молодёжь: среди опрошенных 18–24 лет положительно ответили 50%, в группе 25–34 лет — 49%, тогда как год назад эти показатели составляли 29% и 36% соответственно.

В возрастной категории 65+ динамика оказалась ещё заметнее: за год готовность к покупке выросла более чем вдвое. На решение о покупке китайского автомобиля сильнее всего влияет опыт владения других людей (43% опрошенных). Ещё 32% указали на изменения на российском авторынке и рост привлекательности таких машин на фоне доступных альтернатив, 26% — на более детальное знакомство с характеристиками, 25% — на расширение выбора марок и моделей, а 15% — на отзывы на классифайдах и форумах.

Доверие к китайскому автопрому максимально у молодёжи 18–24 лет (43%), в группе 35–64 лет доверяют около 30%, среди старшего поколения — 27%. Однако именно в самой возрастной группе зафиксирован максимальный рост (+16 процентных пунктов за год), что говорит о постепенном снижении скепсиса даже у консервативной аудитории. Онлайн-реклама влияет на решение о покупке у большинства респондентов: для 16% она выступает одним из основных факторов выбора.