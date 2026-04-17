Чинить и не тужить: В России призвали ввести налоговый вычет на ремонт авто для пенсионеров

Депутаты Госдумы предложили ввести налоговый вычет на ремонт автомобиля для работающих пенсионеров. С таким предложением к главе Минфина Антону Силуанову обратились вице-спикер Владислав Даванков и депутат Антон Ткачёв (фракция «Новые люди»).

Согласно инициативе, пенсионеры смогут вернуть часть уплаченного налога с расходов на ремонт одного личного автомобиля. Как сообщает ТАСС, для этого потребуется предоставить чеки из автосервиса. Размер вычета будет ограничен установленным годовым лимитом.

По мнению депутатов, автомобиль для многих пенсионеров является жизненной необходимостью, особенно для поездок в медучреждения, за город или за покупками. Парламентарии подчеркнули, что в малых городах и сельской местности машина часто служит единственным удобным транспортом для доступа к социальной инфраструктуре. При этом непредвиденные расходы на ремонт автомобиля могут стать серьёзным ударом по бюджету пенсионера.

Авторы инициативы добавили, что такой подход логично вписывается в текущую налоговую политику, в рамках которой государство уже частично компенсирует гражданам социально значимые затраты через систему налоговых вычетов.

А ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обязать эвакуаторщиков сообщать водителям об эвакуации через «Госуслуги». Он направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву.