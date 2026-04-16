В России хотят сообщать об эвакуации машины через портал «Госуслуги»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обязать эвакуаторщиков сообщать водителям об эвакуации через «Госуслуги». Он направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву, сообщает ТАСС.

Идея такая: если машину эвакуировали, оператор должен сразу уведомить владельца через портал «Госуслуги». В уведомлении нужно указать, что машину забрали, почему и где именно она находится — адрес штрафстоянки.

Сейчас, по словам Слуцкого, водители часто узнают об эвакуации случайно: либо когда получают протокол, либо сами начинают искать машину. Многие в первую очередь думают не об эвакуации, а об угоне.

«Людей фактически оставляют в неведении, зачастую в такой ситуации первая мысль — даже не эвакуация, а угон. При этом вся необходимая инфраструктура уже есть. Есть «Госуслуги», где уже реализована возможность отправить сообщение владельцу нарушающего правила транспортного средства», — сказал Слуцкий.

Депутат подчёркивает, что ничего нового создавать не нужно — всё уже есть. Нужно только сделать так, чтобы эвакуаторщиков обязали пользоваться этой возможностью. Это сделает процесс понятнее для людей и снизит нагрузку на экстренные службы.

Ранее московская прокуратура добилась, чтобы 10 автомобилей, изъятых у водителей, которые неоднократно попадались на грубых нарушениях, отправили в армию. Технику передадут военным подразделениям, участвующим в спецоперации. Уточняется, что эти машины раньше принадлежали людям, осуждённым по статье 264.1 УК РФ (обычно это повторное вождение в нетрезвом виде или другие серьёзные нарушения).