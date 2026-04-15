15 апреля, 09:06

ФАС взялась за «Авто.ru» и другие площадки: что происходит на рынке объявлений

ФАС проверит рынок сервисов объявлений и запросила данные у площадок

Обложка © Life.ru

ФАС России начала анализ рынка сервисов электронных объявлений. Для этого ведомство направило запросы крупнейшим интернет-площадкам. В числе получателей — «Авто.ру», «Домклик», «Профи.ру», HeadHunter, Циан, «Юла» и другие популярные у россиян площадки. От них ждут данные о работе на рынке.

Как пояснили Life.ru в пресс-службе ведомства, собранная информация позволит оценить уровень конкуренции в этом сегменте. Речь идет о ключевых игроках, через которых проходят значительные объемы объявлений.

На основе анализа ФАС намерена сделать выводы о состоянии рынка. В частности, ведомство будет смотреть на возможные признаки доминирования или ограничения конкуренции. Результаты проверки могут стать основанием для дальнейших действий в отношении агрегаторов. Какие именно меры возможны, в службе пока не уточняют.

Подобные проверки ФАС проводит регулярно в отношении крупных цифровых платформ, особенно в сегментах с высокой концентрацией пользователей и бизнеса.

Марина Фещенко
