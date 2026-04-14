13 апреля, 22:27

Цукерберг отправит общаться с сотрудниками вместо себя цифрового ИИ-аватара

Обложка © Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) / Mark Zuckerberg

Компания Meta* разрабатывает цифрового ИИ-двойника своего гендиректора Марка Цукерберга. Аватар предназначен для общения с сотрудниками в режиме реального времени, пишет Financial Times.

Проект — часть стратегии по созданию «персонального суперинтеллекта». Для аватара используют записи голоса, видео и массив публичных выступлений Цукерберга, чтобы воспроизвести его манеру речи, жесты и стиль коммуникации. Сам глава корпорации лично участвует в обучении и тестировании 3D-копии.

В компании надеются, что цифровой двойник повысит вовлечённость персонала и создаст эффект прямого общения с основателем. Правда, проект пока находится на ранней стадии.

Cуд обязал Meta* и Google выплатить $6 млн девушке из-за зависимости от соцсетей

Ранее стало известно, что Марк Цукерберг планирует перебраться во Флориду — в «бункер миллиардеров» на острове Индиан-Крик, где нет подоходного налога. Позже выяснилось, что сделка состоялась — он приобрёл особняк за 170 миллионов долларов.

* Компания Meta признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.

Артём Гапоненко
