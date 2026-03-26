Cуд обязал Meta* и Google выплатить $6 млн девушке из-за зависимости от соцсетей

Верховный суд Лос-Анджелеса обязал корпорации Meta* и Google выплатить 20-летней истице 6 миллионов долларов. Как сообщает Variety, девушка зарегистрировалась в Instagram** и YouTube в возрасте 8 и 9 лет, а затем стала проводить в соцсетях всё свободное время. В результате у неё развились тревожность, депрессия и дисморфофобия.

Присяжные признали компании виновными в том, что дизайн их продуктов негативно повлиял на психическое здоровье пользовательницы. Девушке присудили 3 миллиона долларов компенсации и столько же в качестве штрафных санкций. Meta* выплатит 70% от суммы, Google — 30%.

На заседаниях выступал гендиректор Meta* Марк Цукерберг, заявивший, что компания пытается найти баланс между потенциально вредным контентом и свободой самовыражения. Глава Instagram** Адам Моссери, в свою очередь, утверждал, что зависимости от соцсетей не существует. Адвокаты Meta* намерены подать апелляцию.

TikTok и Snap также привлекались к делу, но урегулировали претензии до начала разбирательства. Как отмечают СМИ, это первый подобный процесс, дошедший до суда, и он может стать ориентиром для других исков.

Напомним, в Лос-Анджелесе завершился судебный процесс, в рамках которого рассматривалось влияние социальных платформ на психику несовершеннолетних. Присяжные признали корпорации Meta* и YouTube виновными в нанесении вреда молодой пользовательнице — у неё сформировалась зависимость от соцсетей, что привело к серьёзным нарушениям психического здоровья.

