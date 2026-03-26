Суд отменил арест 32 млрд рублей золотодобывающей компании ЮГК

Московский городской суд отменил арест денежных средств ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) на сумму около 32 миллиардов рублей. Об этом сообщила сама золотодобывающая компания.

В сообщении уточняется, что постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя от 25 марта 2026 года отменены меры принудительного исполнения, наложенные на средства предприятия. Решение принято на основании определения Мосгорсуда от 24 марта.

Ранее в марте компания заявляла, что арест был наложен по решению того же Московского городского суда. После отмены обеспечительных мер предприятие восстановило доступ к своим активам.

Ранее генеральная прокуратура РФ подала антикоррупционный иск к бывшему главе ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» (МРСК) Магомеду Каитову. В конце июля 2025 года по иску Генпрокуратуры суд обратил в доход государства ценные бумаги ряда энергетических компаний, принадлежавших Каитову, общей стоимостью 14,3 млрд рублей. В состав этих активов входили электросети Хасавюрта, обеспечивающие энергоснабжение более 200 тысяч потребителей.