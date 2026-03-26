26 марта, 11:01

ММК не будет сокращать персонал, заявил Рашников

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) пока не нуждается в дополнительной государственной поддержке и не планирует обращаться за помощью в подкомиссию при Минфине РФ. Об этом в кулуарах съезда РСПП сообщил журналистам председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

«Мы же встречаемся, мы работаем. Определённая какая-то помощь тем компаниям, которые где-то находятся на грани, есть. Мы, слава богу, пока проходим», — сказал Рашников.

Путин назвал хитрюгой сотрудника ММК после вопроса о льготной ипотеке

Ранее правительство России на заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей определило перечень отраслей экономики, нуждающихся в приоритетной поддержке. В список вошли сельскохозяйственное машиностроение, автопром, лёгкая и полиграфическая промышленность, производство стройматериалов, мебели, резиновых и пластмассовых изделий, чёрная металлургия, электротехника, лесопромышленный комплекс, добыча угля, а также производство продуктов питания и напитков.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

Александра Мышляева
