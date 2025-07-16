Путин назвал хитрюгой сотрудника ММК после вопроса о льготной ипотеке

Во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат президент Владимир Путин в шутку назвал одного из сотрудников комбината «хитрюгой». Сотрудник спросил главу государства о возможности изменить условия программы «Молодая семья» — он предложил разрешить вступать в неё до рождения ребёнка, если у пары есть намерение обзавестись детьми в ближайшие несколько лет.