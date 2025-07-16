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16 июля, 18:08

Путин назвал хитрюгой сотрудника ММК после вопроса о льготной ипотеке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат президент Владимир Путин в шутку назвал одного из сотрудников комбината «хитрюгой». Сотрудник спросил главу государства о возможности изменить условия программы «Молодая семья» — он предложил разрешить вступать в неё до рождения ребёнка, если у пары есть намерение обзавестись детьми в ближайшие несколько лет.

Путин назвал хитрюгой сотрудника ММК после вопроса о льготной ипотеке. Видео © Life.ru

«Возможно ли изменить немножко льготную программу »Молодая семья« и выдавать её авансом, так сказать, молодым парам?» — поинтересовался работник.

Путин ответил, что поддержка оказывается тем семьям, в которых уже появился ребёнок: «Появится малыш — государство подставит плечо». Президент напомнил, что в России действует обширная система мер поддержки семей с детьми, которая охватывает период с беременности женщины до достижения ребёнком 17-летнего возраста.

«Вот хитрюга!» — пошутил президент.

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Президент РФ сегодня приехал с рабочим визитом в Магнитогорск Челябинской области. Свой визит он начал с осмотра Магнитогорского металлургического комбината, где ему продемонстрировали 32 тонны раскалённого кокса. В ходе общения с сотрудниками производства Путин отметил, что существующих мер, направленных на стимулирование рождаемости в России, по-прежнему недостаточно. Он также обратил внимание на то, что в стране выстроена целостная система поддержки семей — начиная с этапа беременности и вплоть до того момента, когда ребёнку исполняется 17 лет.

Николь Вербер
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