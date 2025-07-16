Путин признал недостаточность мер поддержки рождаемости в России
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Президент Владимир Путин заявил, что действующих мер поддержки рождаемости в России по-прежнему недостаточно. Об этом он сказал во время встречи с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
«Если говорить откровенно, то даже тех мер, которые уже внедрены и работают, всё равно, считаю, недостаточно», — отметил глава государства.
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При этом Путин подчеркнул, что в стране уже выстроена единая система поддержки — от момента беременности женщины до достижения ребёнком 17-летнего возраста.
Ранее президент России подписал указ, который способствует существенному упрощению и ускорению процедуры получения материнского капитала. Главным нововведением станет создание единой цифровой платформы «Социальное казначейство».